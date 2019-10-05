У жителя Ленобласти обнаружили 80 кустов конопли

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Фото: https://pixabay.com

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Фото: https://pixabay.com

Продавца марихуаны задержали полицейские Приозерского района Ленобласти. В его доме в поселке Богатыри нашли 80 кустов конопли.

О том, что в населенном пункте Богатыри злоумышленник занимается выращиванием и реализацией каннабиса правоохранительные органы узнали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Ленобласти.

Еще 19 сентября 2019 года полиция провела обыск в обозначенном выше доме. Стражи порядка обнаружили там 80 кустов конопли, а также 80 граммов вещества растительного происхождения.

Помимо растений, полиция изъяла специальное оборудование, которое злоумышленник использовал для поддержания оптимальной для растений температурных условий и освещения. Также, сотрудниками правоохранительных органов был задержан 43-летний владелец наркотический плантации. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о 29 кустах конопли, обнаруженных полицией в квартире на севере Петербурга.