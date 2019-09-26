В квартире на севере Петербурга высадили плантацию конопли

В квартире на севере Петербурга высадили плантацию конопли
В квартире уроженца Самары нашли плантацию конопли. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Плантацию конопли обнаружила полиция в квартире на севере Петербурга. Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о хранении наркотиков.

26-летний уроженец Самары был задержан за хранение 15 граммов наркотического вещества. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители провели обыски в его квартире на Парашютной улице. В доме, по версии следствия, обнаружили 29 кустов конопли в горшках и оборудование для их выращивания: теплицы-палатки, вентилятор, ультрафиолетовые лампы и удобрение.

Из квартиры изъяты несколько пакетов и ведро с высушенными растениями.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает каналы возможного распространения наркотиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в одной из квартир на проспекте Косыгина обнаружили наркоплантацию. В доме проживает 30-летний безработный мужчина.

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