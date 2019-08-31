Пожарные нашли наркоплантацию в квартире безработного петербуржца

После пожара в квартире нашли наркотики. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

После пожара в квартире нашли наркотики. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге после пожара в одной из квартир на проспекте Косыгина обнаружили наркоплантацию. Хозяин жилья — 30-летний безработный мужчина.

Около восьми вечера 29 августа пожарные и полицейские приехали на проспект Косыгина после сообщения о задымлении. Хозяина квартиры дома не было, потому дверь пришлось вскрывать.

Дым, как выяснилось, образовался из-за брошенного в мусорное ведро окурка. В ходе осмотра квартиры правоохранители заметили девять горшков с наркотическим растением и около 400 граммов готового наркотика, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Хозяин квартиры был задержан после возвращения домой. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотиков». Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в квартире организатора наркобизнеса нашли 37 кг наркотиков, 30 тыс. евро и 200 тыс. рублей.