Неизвестный оставил петербуржца без черного Lexus за 6 миллионов

Неизвестный оставил петербуржца без черного Lexus за 6 миллионов
Lexus. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга неизвестный похитил легковой автомобиль почти за 6 млн рублей. Злоумышленник умчался с улицы Замшина на Lexus LX450D.

Обо всем стало известно в пятницу, 3 января. В отдел полиции обратился 50-летний мужчина. По словам заявителя, он оставил машину у дома №29 в 19:10. Через 40 минут машины на месте уже не было.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, черную иномарку 2016 года выпуска он оценил в 5 млн 800 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о домушнике, который внес из квартиры петербуржца ювелирные изделия, а также прихватил дорогостоящий коньяк.

lexus ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти розыск
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