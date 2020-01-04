Домушник вынес украшения и коньяк из квартиры на Дмитрова

Домушник вынес украшения и коньяк из квартиры на Дмитрова
Неизвестный похитил украшения. Фото: pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный вынес из квартиры ювелирные украшения и алкоголь.

Все произошло в квартире одного из домов на улице Димитрова. В отдел полиции обратился 49-летний мужчина. Со слов заявителя, он обнаружил в своей квартире пропажу фирменных позолоченных мужских часов, бутылки коньяка, ювелирных изделий и 150 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сумму ущерба мужчина оценил в 533 тыс. рублей. Он также добавил, что злоумышленник пробрался в квартиру в период с 31 декабря по 3 января.

Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 158 УК РФ.

Полицией начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемого в ограблении мужчины. Двое неизвестных оставили петербуржца без телефона и сумки.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб уголовное дело
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