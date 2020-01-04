Полицейские задержали подозреваемого в ограблении мужчины на Дачном проспекте

В Кировском районе Петербурга правоохранители задержали подозреваемого в ограблении местного жителя.

Преступный инцидент произошел накануне, 3 января, у дома 23 корп. 1 по Дачному проспекту. В отдел полиции обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что около 5:30 двое неизвестных, применив силу, отобрали у него сумку.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в результате нападения мужчина остался без телефона, тетради и варежек. Сумму ущерба он оценил в 5 тыс. рублей.

В этот же день полицейским удалось задержать одного подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний гражданин.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Теперь полицейские разыскивает второго злоумышленника, 31-летнего мужчину.

Решается вопрос о об избрании меры пресечения подозреваемому.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании петербуржца, который выращивал в квартире наркотические растения.