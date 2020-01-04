Петербуржец выращивал почти сорок кустов конопли в квартире на Дибуновской

В Приморском районе Петербурга стражи порядка задержали мужчину, выращивавшего почти 40 кустов конопли. Он признался, что культивировал растения для изготовления наркотиков для себя.

В четверг, 2 января, среди ночи в отдел полиции поступило сообщение о задымлении в одной из квартир на Дибуновской улице. Правоохранители вскрыли входную дверь. В результате осмотра они обнаружили 5 металлических боксов с 37 кустами растительного происхождения.

В ящиках также была вмонтирована ламповая система освещения и одновременного подогрева. Найденные растения и другие подозрительные вещества были изъяты для дальнейшего исследования. В результате экспертизы выяснили, что представленные растения, являются наркотикосодержащими.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 28-летнего неработающего мужчину.

Уголовные дела были возбуждены по части 1 статьи 231 УК России и части 2 статьи 228 УК РФ. Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

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