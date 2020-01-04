Экоактивисты выйдут на Невский с одиночными пикетами в защиту парков и скверов

Участники распределятся вдоль Невского проспекта на расстоянии 50 метров друг от друга. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Участники распределятся вдоль Невского проспекта на расстоянии 50 метров друг от друга. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице пройдет пикет по защите зеленых территорий. Активисты встанут вдоль Невского проспекта сегодня, 4 января.

Экоактивисты соберутся у станции метро Гостиный двор, после чего распределятся вдоль Невского. Представители намерены обозначить основные проблемы и требования.

Как сообщили представители движение «Красивый Петербург» gazeta.spb.ru, в городе существует более 70 зеленых зон, которые нуждаются в защите.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что ЛГБТ-активист получил 20 часов общественных работ. Участник устроил одиночный пикет в Петербурге на Дворцовой площади, где делать это запрещено.