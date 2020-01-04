Экоактивисты выйдут на Невский с одиночными пикетами в защиту парков и скверов

В Северной столице пройдет пикет по защите зеленых территорий. Активисты встанут вдоль Невского проспекта сегодня, 4 января.
Экоактивисты соберутся у станции метро Гостиный двор, после чего распределятся вдоль Невского. Представители намерены обозначить основные проблемы и требования.
Как сообщили представители движение «Красивый Петербург» gazeta.spb.ru, в городе существует более 70 зеленых зон, которые нуждаются в защите.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что ЛГБТ-активист получил 20 часов общественных работ. Участник устроил одиночный пикет в Петербурге на Дворцовой площади, где делать это запрещено.