Экоактивисты выйдут на Невский с одиночными пикетами в защиту парков и скверов

Экоактивисты выйдут на Невский с одиночными пикетами в защиту парков и скверов
Участники распределятся вдоль Невского проспекта на расстоянии 50 метров друг от друга. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице пройдет пикет по защите зеленых территорий. Активисты встанут вдоль Невского проспекта сегодня, 4 января.

Экоактивисты соберутся у станции метро Гостиный двор, после чего распределятся вдоль Невского. Представители намерены обозначить основные проблемы и требования.

Как сообщили представители движение «Красивый Петербург» gazeta.spb.ru, в городе существует более 70 зеленых зон, которые нуждаются в защите.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что ЛГБТ-активист получил 20 часов общественных работ. Участник устроил одиночный пикет в Петербурге на Дворцовой площади, где делать это запрещено.

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