ЛГБТ-активист получил 20 часов общественных работ за одиночный пикет

ЛГБТ-активист получил 20 часов общественных работ за одиночный пикет
Проводить митинги на Дворцовой площади запрещено. Фото: Baltphoto

Петербуржец приговорен к исправительным работам за участие в пикете ЛГБТ-активистов на Дворцовой площади 3 августа 2019 года.

По версии суда, участники собрания своими действиями выражали свою точку зрения, с помощью которой намеревались формировать мнение окружающих. Кроме того, проводить митинги на Дворцовой площади запрещено. Полицейские обратились к митингующему, однако он проигнорировал их требование остановиться.

Тогда стражи порядка задержали участника собрания. Однако в суде обвиняемый начал отрицать свою вину, заявив, что, во-первых, проводил одиночный пикет, а во-вторых, отсутствовал при составлении протокола. Тем не менее, его привлекли к административной ответственности, назначив наказание в виде 20 часов исправительных работ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержанные по подозрению в подготовке теракта петербуржцы признались в своих намерениях.

дворцовая площадь лгбт санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Коломяжском «Газель» подбила автобус
На Кржижановского артиста балета избили и оставили без телефона
«Лахта Центр» стал одним из пяти самых экологичных небоскребов Европы
Во дворе на Варшавской обнаружили мертвого бездомного
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств в 2020 году
В Петербурге задержали мужчину, избившего до смерти своего знакомого
Сборная России по хоккею поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ-2020
Бизнесмены Трабер и Дебердеев стали новыми акционерами «ЛОЭСК»