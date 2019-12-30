ЛГБТ-активист получил 20 часов общественных работ за одиночный пикет

Петербуржец приговорен к исправительным работам за участие в пикете ЛГБТ-активистов на Дворцовой площади 3 августа 2019 года.

По версии суда, участники собрания своими действиями выражали свою точку зрения, с помощью которой намеревались формировать мнение окружающих. Кроме того, проводить митинги на Дворцовой площади запрещено. Полицейские обратились к митингующему, однако он проигнорировал их требование остановиться.

Тогда стражи порядка задержали участника собрания. Однако в суде обвиняемый начал отрицать свою вину, заявив, что, во-первых, проводил одиночный пикет, а во-вторых, отсутствовал при составлении протокола. Тем не менее, его привлекли к административной ответственности, назначив наказание в виде 20 часов исправительных работ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержанные по подозрению в подготовке теракта петербуржцы признались в своих намерениях.