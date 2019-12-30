Задержанные за подготовку теракта в Петербурге дали признательные показания

Двое россиян, которые накануне были задержаны ФСБ по подозрению в подготовке теракте в новогодние праздниками в Петербурге, начали давать признательные показания.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемых улики, подтверждающие обвинение. Было возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации.
В ведомстве также рассказали, что злоумышленников удалось поймать благодаря наводке американских спецслужб. Президент России Владимир Путин уже позвонил своему американскому коллеге и поблагодарил его за предоставленные данные.
Меру пресечения задержанным назначат уже сегодня, 30 декабря.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники ФСБ задержали двух россиян, готовивших теракт в Петербурге.