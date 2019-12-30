Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, готовивших теракт в Петербурге

Федеральная служба безопасности задержала двоих человек с российским гражданством, которые хотели устроить теракт в Петербурге во время новогодних гуляний.

Как сообщает РИА Новости, информацию о готовящих теракт злоумышленниках российские правоохранители получили от спецслужб Соединенных Штатов. Задержанные имели при себе улики, которые подтверждали их вину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту приготовления к совершению преступления, терроризма, а также участия в деятельности террористической организации.

Ранее глава государства Владимир Путин позвонил своему американскому коллеге Дональду Трампу и выразил благодарность за переданную информацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что организатора теракта в подземке Петербурга перевели в другое СИЗО.