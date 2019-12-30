Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, готовивших теракт в Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, готовивших теракт в Петербурге
Россиян задержали. Фото: pixabay

Федеральная служба безопасности задержала двоих человек с российским гражданством, которые хотели устроить теракт в Петербурге во время новогодних гуляний.

Как сообщает РИА Новости, информацию о готовящих теракт злоумышленниках российские правоохранители получили от спецслужб Соединенных Штатов. Задержанные имели при себе улики, которые подтверждали их вину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту приготовления к совершению преступления, терроризма, а также участия в деятельности террористической организации.

Ранее глава государства Владимир Путин позвонил своему американскому коллеге Дональду Трампу и выразил благодарность за переданную информацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что организатора теракта в подземке Петербурга перевели в другое СИЗО.

новости спб новый год петербург теракт террористы фсб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге «заминировали» два отделения полиции
Кристина Асмус попала в больницу с инфекцией
На Мурманском шоссе погиб человек под колесами иномарки
На новогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты
В Петербурге зарегистрируют отдельный мета-бренд города для китайцев
Главу МО «Юго-Запад» будут судить за превышение полномочий
Двое жителей Ленобласти могут сесть в тюрьму за незаконную рыбалку
На Ленинском проспекте обокрали иностранца — у него случился ...