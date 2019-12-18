Организатора теракта в подземке Петербурга перевели в другое СИЗО

Главного фигуранта уголовного дело о теракте в петербургском метро перевели в СИЗО-6 Ленобласти «Горелово». Ранее он отбывал свой пожизненный срок в «Крестах».

Адвокат одной из виновных по делу о теракте в метро Шохисты Каримовой Виктор Дроздов сообщил, что Аброр Азимов переведен из «Крестов» в более «жесткий», по мнению Общественной наблюдательной комиссии, изолятор региона — «Горелово». Причины перевода остаются неизвестными.

Напомним, суд признал Азимова организатором произошедшего в апреле 2017 года. Тогда одиннадцать фигурантов дела устроили теракт на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». От взрыва погибли 15 человек и еще 67 пострадали. Также погиб террорист-смертник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что виновные в теракте в метро Петербурга получат новую защиту.