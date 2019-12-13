Виновные в теракте в метро Петербурга получат новую защиту

Виновные в теракте в метро Петербурга получат новую защиту
Виновники взрыва в метро в зале суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Многим из фигурантов уголовного дела о взрыве в петербургском метрополитене могут дать новую защиту при рассмотрении апелляции на приговор.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Виктора Дроздова, который представляет интересы Шохисты Каримовой, суд назначил приговор все фигурантам дела на срок от 19 лет до пожизненного заключения.

По словам Дроздова, апелляцию должны подать до 20 декабря. После чего ее рассмотрит Апелляционный военный суд в Московской области. Правозащитник пояснил, что если адвокатам не оплатят поездку в столицу, то там осужденным назначат новую защиту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что организатору теракта в метро Петербурга дали пожизненный срок. Подрыв самодельной взрывчатки произошел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 15 человек и террорист-смертник. Еще более 60 человек пострадали.

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Виновные в теракте в метро Петербурга получат новую защиту
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