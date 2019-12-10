Организатору теракта в метро Петербурга дали пожизненный срок

Второй Западный окружной военный суд Петербурга огласил приговор в отношении фигурантов уголовного дела о теракте в петербургском метрополитене.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, суд признал Аброра Азимова организатором теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатки Суд приговорил его к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. Также его обяжут оплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Остальных фигурантов уголовного дела приговорили к сроку от 19 до 28 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Судом установлено, что Азимов вступил в запрещенную в России террористическую организацию. после вовлек в нее своих знакомых и поддерживал связь с подорвавшим себя террористом Акбарджоном Джалиловым, а также переводил ему деньги.

Всего по делу о теракте в апреле 2017 года арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Содик Ортиков, Шохиста Каримова, Мухамадюсун и Ибрагимжона Эрматовы, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов, Сайфил Хакимов, Бахром Эргашев и Дилмурад Муидинов.

Подрыв самодельной взрывчатки произошел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 15 человек и террорист-смертник. Еще более 60 человек пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Суд завершил прения сторон по делу о теракте в метро Петербурга.