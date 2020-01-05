Петербург простится с Павленко в Спасо-Преображенском соборе

Петербург простится с Павленко в Спасо-Преображенском соборе
Андрей Павленко с семьей. Фото: vk.com/tdcancer

Врач скончался после долгой борьбы с раком желудка.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Обо всем рассказали знакомые хирурга-онколога Андрея Павленко. Он скончался от рака желудка, о котором узнал в марте 2018 года. Перед смертью он записал видеообращение, попрощавшись таким образом с родными и близкими, а также поблагодарив всех за помощь. Прощание с Павленко пройдет шестого января в 13:15 в Спасо-Преображенском соборе, а похороны – в 15:00 на Киновеевском кладбище.

Напоминаем, что хирург-онколог даже после того, как узнал диагноз, продолжал консультировать и оперировать пациентов. Он также вел блог и основал благотворительный фонд. В начале 2020 году Павленко почувствовал, что силы покидают его.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог Павленко перед смертью записал видеообращение.

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Петербург простится с Павленко в Спасо-Преображенском соборе
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