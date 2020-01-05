Онколог Павленко перед смертью записал видеообращение

"Если вы смотрите это видео, значит я уже умер". Фото: скриншот YouTube

"Если вы смотрите это видео, значит я уже умер". Фото: скриншот YouTube

Хирург-онколог чувствовал, что скоро покинет своих близких и друзей.

Видеозапись была опубликована сегодня, 5 января, на YouTube. Петербургский хирург-онколог решил таким образом поблагодарить всех, кто поддержал его на пути в борьбе с заболеванием, а также объявить важную информацию. Андрей Павленко заявил, что силами его коллег и друзей собираются создать грант, который будет финансировать медиапроекты, посвященные онкологическим заболеваниям. Врач также отметил, что половину от собранных средств перечислят его семье, так как она потеряла единственного кормильца и нуждается в помощи.

Напоминаем, что о своем диагнозе хирург-онколог узнал в марте 2018 года. Все это время он боролся с раком желудка, но продолжал по мере сил и возможностей консультировать пациентов, а также делать операции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге от рака желудка умер онколог Андрей Павленко.