В Петербурге от рака желудка умер онколог Андрей Павленко

Выдающийся хирург-онколог, председатель совета Cancer Fund Андрей Павленко скончался после продолжительной борьбы с раком желудка.

Павленко умер в Санкт-Петербурге, 5 января. Страшную болезнь хирург диагностировал у себя в 2018 году. На протяжении двух лет он делился своим опытом борьбы с раком, до последнего продолжал лечить пациентов, основал благотворительный фонд в поддержку онкологических больных.

К сожалению, преодолеть заболевание Павленко все же не удалось. Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о прощальном послании, которое хирург опубликовал в своем Facebook 1 января 2020 года. В нем врач рассказывает, что его состояние критическое и прощается с друзьями и всеми, кто поддерживал его.

Отметим, что жена Андрея Павленко рассказала, что Новый год неизлечимо больной врач встретил в кругу семьи.