В Минздраве отметили заслуги скончавшегося от рака Павленко

В Минздраве отметили заслуги скончавшегося от рака Павленко
Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Фото: http://kremlin.ru

Скворцова выразила соболезнования родным и близким врача, заверив, что его смерть стала трагедией для тысяч россиян.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Телеграмму министра здравоохранения России Вероники Скворцовой опубликовали на сайте ведомства. Она написала, что сожалеет о смерти хирурга-онколога Андрея Павленко. Скворцова выразила соболезнования, а также подчеркнула, что медик был одним из лучших в своем деле. Она уверена, что его пример вдохновил многих пациентов не сдаваться и верить в выздоровление.

Напоминаем, что о своем диагнозе Павленко узнал в марте 2018 года. С тех пор он боролся с болезнью, но продолжал консультировать и оперировать пациентов. В начале 2020 года врач признал, что чувствует, что проиграл бой с раком желудка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург простится с Павленко в Спасо-Преображенском соборе. Прощание с Павленко пройдет шестого января в 13:15 в Спасо-Преображенском соборе, а похороны – в 15:00 на Киновеевском кладбище.

андрей павленко минздрав
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В Минздраве отметили заслуги скончавшегося от рака Павленко
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