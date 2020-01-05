Цыпкин призвал исполнить последнюю просьбу погибшего онколога Павленко

Цыпкин призвал исполнить последнюю просьбу погибшего онколога Павленко
Андрей Павленко. Фото: Instagram

Андрей Павленко скончался от рака желудка 5 января. В своих социальных сетях писатель Александр Цыпкин призвал исполнить последнюю просьбу петербургского хирурга-онколога.

Писатель опубликовал в Сети текст прощального письма Павленко. В данном тексте врач просил помочь его жене и детям после его смерти.

«К сожалению, в нашей стране зарплаты у врачей такие, что особо сбережений не оставишь. Будет справедливо по отношению к врачу, который сам болея раком спасал других, если мы выполним его последнюю просьбу», — сообщил писатель на своей страничке в Instagram.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге от рака желудка умер онколог Андрей Павленко.

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Цыпкин призвал исполнить последнюю просьбу погибшего онколога Павленко
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