Друг Павленко рассказал о последних днях жизни онколога

Хирург Илья Гоцадзе, друг умершего от рака желудка петербургского врача Андрея Павленко, вспомнил, какими были последние дни жизни онколога.
По словам хирурга, онколог запретил всем друзьям приезжать к нему, так как не хотел, чтобы близкие видели его слабым и больным, а также отказался принимать помощь от кого-либо, кроме супруги.
На странице Павленко в соцсетях Гоцадзе подчеркнул, что искренне восхищается женой своего друга Анной, которая очень мало спала и во всем помогала умирающему супругу.
Врач подытожил, что Павленко сам пожелал провести похороны на следующий же день после смерти.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что прощание с известным врачом Андреем Павленко прошло в Северной столице. Он боролся с раком желудка с марта 2018 года, но побороть болезнь так и не удалось.