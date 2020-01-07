Друг Павленко рассказал о последних днях жизни онколога

Друг Павленко рассказал о последних днях жизни онколога
Андрей Павленко. Фото: Фото: скриншот YouTube

Хирург Илья Гоцадзе, друг умершего от рака желудка петербургского врача Андрея Павленко, вспомнил, какими были последние дни жизни онколога.

По словам хирурга, онколог запретил всем друзьям приезжать к нему, так как не хотел, чтобы близкие видели его слабым и больным, а также отказался принимать помощь от кого-либо, кроме супруги.

На странице Павленко в соцсетях Гоцадзе подчеркнул, что искренне восхищается женой своего друга Анной, которая очень мало спала и во всем помогала умирающему супругу.

Врач подытожил, что Павленко сам пожелал провести похороны на следующий же день после смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что прощание с известным врачом Андреем Павленко прошло в Северной столице. Он боролся с раком желудка с марта 2018 года, но побороть болезнь так и не удалось.

андрей павленко новости спб онколог
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ребенок на Mazda промчался по улице Кораблестроителей
Медики перечислили признаки того, что у человека нет рака
Друг Павленко рассказал о последних днях жизни онколога
Следователи выяснили, что стало причиной пожара в Старицах, в результате ...
«ГАЗель» опрокинулась в селе Рождествено, водитель ушел греться
«Вкусвилл» предупредил петербургских клиентов о липовых Дедах Морзах
В ночь на Рождество на 8-й Красноармейской лопнула труба, жители остались ...
Водитель KIA протаранил остановку и столб на Энгельса