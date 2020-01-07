Медики перечислили признаки того, что у человека нет рака

Медики перечислили признаки того, что у человека нет рака
Врачи дали рекомендации. Фото: pixabay

Врачи назвали признаки того, что у человека нет онкологического заболевания. Они отметили, что в СМИ часто появляются различные списки симптомов рака, что пугает жителей, обнаруживших у себя что-либо из перечисленного.

По словам специалистов, выявив у себя схожие признаки, не стоит впадать в панику, ведь одинаковые симптомы присущи разным болезням.

Как сообщает издание ToDay News Ufa, не стоит сразу записываться на прием к онкологу, если человека на протяжении нескольких лет мучают головные боли или неприятные ощущения в районе спины. Врачи отметили, что если бы это было связано с раком, то больной, живущий с ними уже немало лет, давно бы умер.

Кроме того, не стоит впадать в панику, обнаружив на теле уплотнение: если это новообразование, а при нажатии возникает болевое ощущение.

Врачи рекомендуют не искать значение симптомов в Интернете и не заниматься самолечением, а сходить к врачу, если мучают сомнения по поводу состояния своего здоровья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что друг знаменитого петербургского врача Андрея Павленко рассказал, какими были его последние дни. Онколог умер от рака желудка.

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