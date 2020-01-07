На Тореза легковушка насмерть сбила мужчину и травмировала женщину

На Тореза легковушка насмерть сбила мужчину и травмировала женщину
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Тореза произошло смертельное ДТП. Водитель легкового авто сбил двух пешеходов, один из них скончался на месте происшествия.

Все произошло сегодня, 7 января. По словам очевидцев, пострадавшего пешехода госпитализировали в ближайшее медучреждение.

«Пешеходов сбили на высокой скорости», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Пользователи также рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что на месте ДТП видны куски бампера и множественные осколки.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о признаках, по которым можно определить, что у человека нет рака.

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