На Тореза легковушка насмерть сбила мужчину и травмировала женщину

В Петербурге на проспекте Тореза произошло смертельное ДТП. Водитель легкового авто сбил двух пешеходов, один из них скончался на месте происшествия.

Все произошло сегодня, 7 января. По словам очевидцев, пострадавшего пешехода госпитализировали в ближайшее медучреждение.

«Пешеходов сбили на высокой скорости», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Пользователи также рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что на месте ДТП видны куски бампера и множественные осколки.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

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