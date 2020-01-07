Водитель на BMW сбил женщину на переходе на Заневском

Водитель на BMW сбил женщину на переходе на Заневском
Авария произошла на Заневском проспекте. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В Красногвардейском районе Петербурга водитель на BMW сбил женщину 1979 года рождения. С места происшествия её госпитализировали в тяжелом состоянии.

ДТП произошло вечером 7 января у дома 24 по Заневскому проспекту. По предварительным данным, в момент аварии женщина переходила дорогу. Наезд произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода.

«С тяжелыми травмами женщина была госпитализировано каретой скорой помощи в городскую больницу №4» — сообщили в Отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

За рулем BMW находился мужчина 1990 года рождения. Машина двигалась от проспекта Энергетиков в сторону Новочеркасского проспекта. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Тореза под колесами Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода погиб мужчина.

BMW дтп заневский проспект новости спб пешеход пешеходный переход
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель на BMW сбил женщину на переходе на Заневском
Определены самые популярные книги 2019 года
Volkswagen Polo разворотило об отбойник в Московской Славянке
Российский паспорт стал менее привлекательным в мире
Трубу на 8-й Красноармейской отремонтировали после прорыва
Число погибших в давке во время прощания с Сулеймани достигло 56
ДТП с Mazda и Peugeot перекрыло Боровую
В деревне Согиницы началась реставрация Никольского собора