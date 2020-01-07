Водитель на BMW сбил женщину на переходе на Заневском

Авария произошла на Заневском проспекте. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Авария произошла на Заневском проспекте. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В Красногвардейском районе Петербурга водитель на BMW сбил женщину 1979 года рождения. С места происшествия её госпитализировали в тяжелом состоянии.

ДТП произошло вечером 7 января у дома 24 по Заневскому проспекту. По предварительным данным, в момент аварии женщина переходила дорогу. Наезд произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода.

«С тяжелыми травмами женщина была госпитализировано каретой скорой помощи в городскую больницу №4» — сообщили в Отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

За рулем BMW находился мужчина 1990 года рождения. Машина двигалась от проспекта Энергетиков в сторону Новочеркасского проспекта. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Тореза под колесами Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода погиб мужчина.