Стали известны подробности смертельного ДТП на проспекте Тореза

В Выборгском районе Петербурга сегодня произошло смертельное ДТП с участием пешеходов. К настоящему моменту стали известны подробности происходящего.

Все произошло 7 января около дома №9 по проспекту Тореза. Молодая женщина и мужчина переходили дорогу в зоне пешеходного перехода, когда их сбил 37-летний водитель, управляющий автомобилем марки Kia Rio.

Как сообщили в пресс-служба ГИБДД по городу, травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимы с жизнью. Женщина была госпитализирована с места происшествия в больницу. Врачи оценили ее состояние как крайне тяжелое. Сотрудники дорожной полиции продолжают работу на участке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что водитель двигался на высокой скорости. Об этом рассказали очевидцы трагедии.