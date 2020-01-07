Второй пешеход скончался в больнице после ДТП на Тореза

Молодая женщина, пострадавшая в ДТП на проспекте Тореза в Петербурге, скончалась в больнице. Травмы она получила в результате наезда Kia Rio.

О смерти женщины сообщает «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Другой пешеход, мужчина 20-25 лет, погиб на месте аварии. Его спутницу госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Авария произошла около 17:55 часов 7 ноября в зоне нерегулируемого пешеходного перехода у дома 9 по проспекту Тореза. За рулем Kia Rio находился мужчина 1982 года рождения. По данным ГИБДД, признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено.

Проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. По словам очевидцев, автомобиль двигался на высокой скорости.