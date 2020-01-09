На парковке в Красногвардейском районе загорелся автомобиль

На парковке в Красногвардейском районе загорелся автомобиль
Место ЧП. Фото: vk.com/spb_today/Рита Юмартова
В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе у дома № 13 на улице Маршала Тухачевского утром, 9 января, произошло чрезвычайное происшествие. Иномарка загорелась на автомобильной парковке.

О случившемся сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП. Петербург».

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Пожар потушили.

Информации о пострадавших нет, на данный момент выясняются причины случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ресторане Московского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение о пожаре в доме № 49к2 на Новоизмайловском проспекте поступило в службу спасения днем, 5 января.
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