На парковке в Красногвардейском районе загорелся автомобиль

В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе у дома № 13 на улице Маршала Тухачевского утром, 9 января, произошло чрезвычайное происшествие. Иномарка загорелась на автомобильной парковке.

О случившемся сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП. Петербург».

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Пожар потушили.

Информации о пострадавших нет, на данный момент выясняются причины случившегося.