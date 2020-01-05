Без ужина остались посетители петербургского ресторана: 50 человек эвакуировали из-за пожара

В ресторане Московского района Санкт-Петербурга произошел пожар.

Сообщение о пожаре в доме № 49к2 на Новоизмайловском проспекте поступило в службу спасения днем, 5 января. На место пожара прибыли сотрудники МЧС. Людей из здания эвакуировали сразу после информации о случившемся происшествии.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 19:36. Об этом сообщают 78.ru.

Площадь пожара составила 2 кв. метра, возгорание произошло в подсобном помещении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 72-летний мужчина погиб в пожаре на улице Шостаковича в Выборгском районе Петербурга. Возгорание произошло на восьмом этаже в трехкомнатной квартире жилого дома.