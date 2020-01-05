Пожилой мужчина погиб в пожаре на Шостаковича

72-летний мужчина погиб в пожаре на улице Шостаковича в Выборгском районе Петербурга. Возгорание произошло на восьмом этаже в трехкомнатной квартире жилого дома.

Сообщение о пожаре поступило в службы спасения днем, 5 января. На место пожара прибыли 11 сотрудников МЧС, а также 4 машины специальной техники. Пожар потушили за 11 минут, полностью ликвидировать возгорание удалось в 17:53. Об этом сообщают 78.ru.