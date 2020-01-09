Аварийные службы экологов в Петербурге за праздники выехали 44 раза

Всего за период с первого по восьмое января 2020 года, по данным Комитету по природопользованию Петербурга экологической аварийной службой СПб ГУП «Экострой» получено от граждан 169 обращений по поводу возможных угроз экологической безопасности. Выезды и плановые обследования объектов произошли 44 раза. В целом комитет по природопользованию оценивает ситуацию как стабильно нормальную.

Всего за период Новогодних Праздников на утилизацию вывезли один технический термометр, 19 люминесцентных источников света, 1,5 кг ртутьсодержащих отходов. Также. Реагируя на обращения граждан, специалисты-экологи провели замеры паров ртути в воздухе после разлива ртути из разбитых термометров по 37 адресам в Санкт-Петербурге.

Проводились работы и в акваториях водоемов Петербурга. Экологической аварийной службой ГУП «Пиларн» ликвидированы разливы нефтепродуктов на акватории реки Пряжки в районе дома 11, акватория обработана активной пеной, а также в Ломоносове на акватории реки Карасты в районе Привокзальной улицы. Помимо указанного, был осуществлен мониторинг состояния ранее установленных боновых заграждений на реках Охта и Волковка.