В Петербурге отслужат панихиду по онкологу Андрею Павленко

Память известного врача-онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака желудка, почтят на панихиде в понедельник, 13 января.

Вдова Анна Павленко-Гегечкори сообщила в своем Facebook-аккаунте об организации панихиды. Она написала, что почтить память Андрея Павленко можно будет в Спасо-Преображенском соборе, что на Преображенской площади. Панихида начнется в четыре часа дня.

Весной 2018 года петербургский онколог Андрей Павленко заболел раком желудка третьей стадии. Он перенес тяжелую операцию — хирурги удалили большую часть его желудка. Несмотря на онкологическое заболевание, хирург все равно продолжал работать в больнице и лечить пациентов.

Андрей Павленко также вел блог о лечении рака. Предчувствуя свою смерть, он попрощался со своими близкими и подписчиками в соцсетях.

Он скончался утром 5 января. Его похороны прошли уже на следующий день, 6 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что друг Павленко рассказал о последних днях жизни онколога.