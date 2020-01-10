В Тихвинском музее появились редкие экспонаты из Болгарии

В Тихвинском музее появились редкие экспонаты из Болгарии
Тихвинский музей пополнился редкими экспонатами из Болгарии. Фото: lentv24.ru

Архивные материалы, полученные от граждан Болгарии, помогут пролить свет на историю Тихвина в годы Первой мировой войны и участие горожан в событиях Русско-турецкой войны, сообщает lentv24.ru.

Гражданин Болгарии сообщил, что в его семье хранится личный архив военно-морского офицера, участника Первой мировой войны, уроженца Тихвина – Сергея Сергеевича Веревочкина.

Житель Варны передал в Тихвинский музей несколько личных вещей Веревочкина, его переписку с родственниками времен эмиграции и наградной кортик морского офицера образца 1803 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дом Брюллова на Кадетской линии, 21 могут отдать под Музей-институт исламской культуры. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в ответ на запрос депутата Алексея Ковалева, пишет портал «Недвижимость и строительство Санкт-Петербурга».

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