Историческое здание Петербурга превратят в музей ислама

Историческое здание Петербурга превратят в музей ислама
Дом Брюллова. Фото: скриншот Google Карты

Дом Брюллова на Кадетской линии, 21 могут отдать под Музей-институт исламской культуры. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в ответ на запрос депутата Алексея Ковалева, пишет портал «Недвижимость и строительство Санкт-Петербурга».

Музея будет организован по просьбе главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, который уже обращался в Смольный с предложением о создании такого музея.

Дом архитектора Брюллова является памятником федерального значения, в советские годы в здании располагались детский сад, квартиры и районная библиотека. Здание было построено в 18 веке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экономисты дали прогноз по рублю на 2020 год. По итогам уходящего года рубль укрепился к доллару более чем на 10%, а к евро — на 14%. Причиной этому стал рост мировых цен на нефть.
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