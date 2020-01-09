Историческое здание Петербурга превратят в музей ислама

Дом Брюллова на Кадетской линии, 21 могут отдать под Музей-институт исламской культуры. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в ответ на запрос депутата Алексея Ковалева, пишет портал «Недвижимость и строительство Санкт-Петербурга».
Музея будет организован по просьбе главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, который уже обращался в Смольный с предложением о создании такого музея.
Дом архитектора Брюллова является памятником федерального значения, в советские годы в здании располагались детский сад, квартиры и районная библиотека. Здание было построено в 18 веке.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экономисты дали прогноз по рублю на 2020 год. По итогам уходящего года рубль укрепился к доллару более чем на 10%, а к евро — на 14%. Причиной этому стал рост мировых цен на нефть.