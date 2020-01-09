Историческое здание Петербурга превратят в музей ислама

Дом Брюллова на Кадетской линии, 21 могут отдать под Музей-институт исламской культуры. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в ответ на запрос депутата Алексея Ковалева, пишет портал «Недвижимость и строительство Санкт-Петербурга».

Музея будет организован по просьбе главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, который уже обращался в Смольный с предложением о создании такого музея.

Дом архитектора Брюллова является памятником федерального значения, в советские годы в здании располагались детский сад, квартиры и районная библиотека. Здание было построено в 18 веке.