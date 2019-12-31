Экономисты дали прогноз по рублю на 2020 год

Экономисты дали прогноз по рублю на 2020 год
Российские монеты. Фото: pixabay

По итогам уходящего года рубль укрепился к доллару более чем на 10%, а к евро — на 14%. Причиной этому стал рост мировых цен на нефть. Однако следующий год для российской валюты может стать более напряженным. Санкционные войны могут повлиять на курс, понизив его до 67070 рублей за доллар.

Российская национальная валюта смогла укрепиться и благодаря интересу со стороны иностранных граждан. Доля иностранцев, купивших рубль, увеличилась с 24,4% до 32%. Эксперты связывают это с нестабильностью на рынке, которая вызвана переговорами Китая и США по торговому соглашению.

Как отмечают иностранные экономисты, Россия смогла увеличить золотовалютные резервы в процентном отношении к ВВП страны до рекордного уровня с 2010 года благодаря накоплению нефтяных сверхдоходов.

Аналитики прогнозируют, что рублю в 2020 году может прибавить еще 7%, сообщает «Газета.ру». Однако, российские эксперты считают, что показатели могут снизиться из-за новых санкций и падении спроса на энергоносители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Bloomberg представил список самых разбогатевших за год миллиардеров в России.

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