Bloomberg представил список самых разбогатевших за год миллиардеров в России

Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин признан самым разбогатевшим за 2019 год российским миллиардером. Теперь его капитал составляет $28, 2 млрд, увеличившись на $8,5 млрд.

Американское издание Bloomberg определило на второе место рейтинга президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, состояние которого увеличилось за год на $5,2 млрд, составив $24,6 млрд.

Третье место досталось совладельцу «Новатэка» Леониду Михельсону — за год его состояние возросло на $5,2 млрд, до 24,6 млрд. Капитал Геннадия Тимченко, который также владеет частью акций в «Новатэке» и «Сибуре», увеличился на $4,3 млрд, до $18,2 млрд.

Следом идет бенефициар НЛМК Владимир Лисин, состояние которого возросло на $3,5 млрд, до $21,3 млрд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Forbes озвучил имена самых разбогатевших миллиардеров России 2019 года.