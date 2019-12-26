Forbes озвучил имена самых разбогатевших миллиардеров России 2019 года

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых разбогатевших миллиардеров из России в уходящем году. Лидером рейтинга стал Владимир Потанин.

Согласно оценке журнала, в этом году Потанин увеличил свое состояние на $7,8 млрд. Основная часть его доходов пришлась на акции «Норникеля» — 30% принадлежат ему. Акции одного из крупнейших в мире производителей никеля и палладия приблизились к отметке 20 тысяч рублей за штуку. Сейчас его состояние оценивается в $23,8 млрд.

Второе место досталось Леониду Михельсону, доход которого составляет $27 млрд, увеличившись в этом году на $5,9 млрд. Тройку замыкает Вагит Алекперов — прирост за год составил $5,3 млрд до $23,8 млрд. В пятерку также вошли Геннадий Тимченко — на $4,1 млрд до $22,7 млрд, а также Алексей Мордашов — на $3,8 млрд до $20,2 млрд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обнародован рейтинг закредитованности регионов России.