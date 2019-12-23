Обнародован рейтинг закредитованности регионов России

Только в прошлом году населению было выдано 778 млрд рублей кредитов. Фото: Pixabay

Только в прошлом году населению было выдано 778 млрд рублей кредитов. Фото: Pixabay

В России эксперты проанализировали данные Росстата и Центробанка, определив самые закредитованные российские регионы.

Как сообщает РИА Новости ссылаясь на данные специалистов, в России растет беззалоговое кредитование, а суммарный долг на одного экономически активного гражданина вырос почти на 40 тысяч рублей, достигнув показателя в 227 тысяч рублей.

Рейтинг самых закредитованных регионов страны составлялся на уровне среднего долга по кредитам у экономически активных граждан и зарплаты. Все данные взяты из ЦБ и Росстата.

Так, наиболее закредитованным регионов стала Калмыкия с индикатором долговой нагрузки в 86%. Следом идет Тува, где показатель соотношения зарплаты и кредитов составляет 76% и Курганская область — 73%.

Наименьшие показатели зафиксированы в Ингушетии — 9,9%, а также в Крыму и Севастополе — 13,9% и 15,9% соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным россиянам.