ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным россиянам

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным россиянам
Многие не видят серьезного ухудшение качества ипотечных заявок.Фото: Pixabay

Банк России предлагает применить к ипотечным кредитам коэффициенты риска, которые будут рассчитываться из соотношения «кредит/залог» и показателя долговой нагрузки (ПДН) клиента.

По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, новые меры необходимы для снижения рисков, когда закредитованные заемщики продолжают брать новые ссуды, сообщает РБК.

Сами банкиры относятся к идее ужесточения политики ипотечного кредитования неоднозначно. Многие не видят серьезного ухудшение качества ипотечных заявок.

За последние два года ЦБ уже дважды повышал коэффициенты риска по ипотеке для заемщиков с низким первоначальным взносом. По мнению ЦБ, низкий первоначальный взнос (10–20%) повышает риск дефолта по ипотеке в 1,5-2 раза по сравнению со взносом 20-40% от суммы кредита.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин заявил о том, что ипотечные каникулы в РФ начнёт распространяться на все ипотечные кредиты. Данную инициативу одобрили в ЦБ.

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