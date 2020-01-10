На внутреннем кольце КАД заметили аварию. Возможно образование пробки

Очевидцы пишут, что никто на первый взгляд не пострадал.

Все случилось сегодня вечером, 10 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на внутреннем кольце КАД, недалеко от Вантового моста.

«Несколько машин стоит в крайней левой и в крайней правой полосе, никто, вроде как, не пострадал»,

— уточняют очевидцы.

Непонятно, как именно произошло ДТП и что стало его причиной. Автомобилисты считают, что инцидент может собрать пробку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что две иномарки столкнулись на перекрестке Сизова и Испытателей. Информации о пострадавших не поступало.