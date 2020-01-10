На внутреннем кольце КАД заметили аварию. Возможно образование пробки

На внутреннем кольце КАД заметили аварию. Возможно образование пробки
Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы пишут, что никто на первый взгляд не пострадал.

Все случилось сегодня вечером, 10 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на внутреннем кольце КАД, недалеко от Вантового моста.

«Несколько машин стоит в крайней левой и в крайней правой полосе, никто, вроде как, не пострадал»,

— уточняют очевидцы.

Непонятно, как именно произошло ДТП и что стало его причиной. Автомобилисты считают, что инцидент может собрать пробку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что две иномарки столкнулись на перекрестке Сизова и Испытателей. Информации о пострадавших не поступало.

дтп кад
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На внутреннем кольце КАД заметили аварию. Возможно образование пробки
В Ленобласти вырос уровень преступности за 2019 год
Путин назвал дату запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту
Подписчики массово отписываются от Заворотнюк
Богатейшая женщина Африки родилась в России
В России появились новые долларовые миллиардеры
Медведи из «Велеса» обрадовались свежей еловой щепе
Александр Ревва в четвертый раз женился на одной и той же женщине