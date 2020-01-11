Вера Брежнева похудела после новогодних праздников

Артистка отмечала праздники на работе, поэтому обошлось без застолий.

Об этом стало известно 11 января. Обо всем сообщает «СтарХит». Певица Вера Брежнева рассказала, что впервые за долгие годы на Новый год она работала, а не накрывала на стол. Она вместе с коллективом в праздники позволила себе выпить полбокала шампанского и на этом – все. Благодаря такой «диете» певица не то что не поправилась за январские выходные, но и похудела.

«Читая, как многие в Новый год поправились, я обнаружила, что похудела. Мне не пришлось после каникул бояться вставать на весы»,

— отметила артистка.

Многие поклонники артистки согласились, что Брежнева выглядит схуднувшей и просят ее следить за своим здоровьем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Брежнева выложила фото с Меладзе, исполнив желание поклонников. Отметим, что совместное фото с Меладзе появились на страничке певицы неспроста. Недавно она удалила все свои публикации с мужем. После в Сети поползли слухи об изменах певице.