Гаражи на Коломяжском сносят ради центра Алмазова

Гаражи на Коломяжском сносят ради центра Алмазова
Снос гаражей на Коломяжском проспекте. Фото: ККИ

В Петербурге 13 января сносят 13 гаражей на Коломяжском проспекте. Они незаконно занимали участок площадью 192 кв. метра.

Гаражные боксы были размешены близ дома 27, литера А. Обнаружить их удалось в декабре 2019 года во время обследования участка. Выяснилось, что гаражи установили без договорных отношений с городом.

Пользователей боксов уведомили о необходимости освободить землю. Однако гаражи убраны не были, сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Фото: ККИ

К сносу гаражей представители ККИ преступили 13 января. Большая часть из них освобождена собственниками или не используется.

«Тем не менее, в случае обнаружения имущества в гаражных строениях, такое имущество будет описано и отправлено на склад временного хранения», — предупредили в комитете.

Земельный участок освобождается в рамках реализации проекта ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ККИ освободил от 27 незаконных гаражных строений участок на Лабораторном проспекте.

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