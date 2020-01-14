Прорванную трубу заменили на Непокорённых

Сотрудники «Водоканала» закончили монтаж прорванной шестиметровой трубы в районе дома № 49 на проспекте Непокорённых.

В течении суток будет проведена проверка трубы, санитарная обработка, промывка водоканала, а также проверка проб воды. 16 января планируется запустить водопровод. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Работникам службы предстоит восстановить участок дороги, чтобы восстановить движение автомобилей в месте проведения работ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что тройное ДТП произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Все произошло утром, 14 января, на Красногвардейской площади. В тройном ДТП столкнулась машина такси, Hyundai и KIA.