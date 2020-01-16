Айза обвинила Гуфа в том, что ее брак «трещит по швам»

Айза обвинила Гуфа в том, что ее брак &#171;трещит по швам&#187;
Айза устала от происходящего. Фото: https://www.instagram.com/aizalovesam/

Она написала эмоциональный пост о том, что ей надоело быть «бывшей того самого рэпера».

Пост появился в Instagram-аккаунте Айзы Анохиной. Она призналась, что до сих пор многие люди называют ее бывшей женой Гуфа, хотя их брак распался уже семь лет назад. Звезде неприятны эти постоянные ассоциации – она хочет от них отделаться, так как считает, что они опасны для ее нынешних отношений. Анохина заявила, что не хотела отпускать маленького Сэма на отдых с Гуфом, но доверилась ему и зря. Он снова повел себя плохо и все испортил, считает женщина, но в этот раз она не намерена его спасать.

«Он болен, и ему нужно лечиться. Он никого не любит и не умеет любить! Да, я сейчас зла на него! Я доверила ему самое дорогое, и он снова прилюдно обосрался и унизил своего сына!»

— написала она, считая, что рэпер снова употребляет запрещенные препараты.

Гуф не заставил себя ждать и провел «прямой эфир», в рамках которого даже расплакался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза прощается с платьем, в котором выходила за Гуфа.

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