Айза обвинила Гуфа в том, что ее брак «трещит по швам»

Она написала эмоциональный пост о том, что ей надоело быть «бывшей того самого рэпера».

Пост появился в Instagram-аккаунте Айзы Анохиной. Она призналась, что до сих пор многие люди называют ее бывшей женой Гуфа, хотя их брак распался уже семь лет назад. Звезде неприятны эти постоянные ассоциации – она хочет от них отделаться, так как считает, что они опасны для ее нынешних отношений. Анохина заявила, что не хотела отпускать маленького Сэма на отдых с Гуфом, но доверилась ему и зря. Он снова повел себя плохо и все испортил, считает женщина, но в этот раз она не намерена его спасать.

«Он болен, и ему нужно лечиться. Он никого не любит и не умеет любить! Да, я сейчас зла на него! Я доверила ему самое дорогое, и он снова прилюдно обосрался и унизил своего сына!»

— написала она, считая, что рэпер снова употребляет запрещенные препараты.

Гуф не заставил себя ждать и провел «прямой эфир», в рамках которого даже расплакался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза прощается с платьем, в котором выходила за Гуфа.