Айза прощается с платьем, в котором выходила за Гуфа

Айза прощается с платьем, в котором выходила за Гуфа
Фото: https://www.instagram.com/aizalovesam/

Блогер призналась, что наряд стал ей мал, да и сколько можно ему пылиться в шкафу.

Об этом стало известно 12 ноября. О намерении продать платье Айза Анохина рассказала в своем Instagram-аккаунте. Блогер призналась, что примерила наряд и он оказался ей не по размеру – все-таки прошло 12 лет с тех пор, как в белом одеянии девушка выходила замуж за Гуфа. О какой сумме идет речь – блогер не уточнила, но заверила, что отдаст его той, кто влюбится в него с первого взгляда. Платье действительно красивое – пышная юбка и белые кружева могут стать украшением любой невесты.

«Да, я продаю его! Оно шикарное! Вне моды!»,

— заявила Айза.

Напоминаем, что Айза состояла в браке с Гуфом с 2008 по 2014 год. У них родился мальчик по имени Сами – сейчас ему девять лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гуф объяснил, зачем снялся с Тимати в клипе про Москву. Рэпер лишь хотел поздравить любимый город, а из этого вышел целый скандал.

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