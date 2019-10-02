Гуф объяснил, зачем снялся с Тимати в клипе про Москву

Рэпер лишь хотел поздравить любимый город, а из этого вышел целый скандал.

Обо всем Гуф рассказал в интервью Ксении Собчак на YouTube. Рэпер заверил, что был пьян, когда Тимати предложил ему снять клип. Артист не увидел ничего дурного в том, чтобы рассказать всем о своей любви к родному городу. Тимати и Гуф встретились на студии, обсудили детали – спустя пару дней трек уже был записан. Рэпер отметил, что не знал наверняка, о чем говорилось в четверостишьях коллеги.

Когда видео выложили, оно молниеносно набрало более миллиона дизлайков. Люди писали, что артисты продались властям и возмущались, что заплатили им от лица налогоплательщиков. Гуф же говорит, что до сих пор не понял, за что его так раскритиковали – он не следит за политической ситуацией и в песне не видит ничего ужасного. Тем не менее, «Москву» удалили.

«Видит Бог, я не думал, не гадал, что это может нести за собой что-то такое. Я думал, что это просто очередной проект с Тимати, как с песней «Поколение»», — уверяет Гуф.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Тимати удалил клип на песню «Москва», собравший более миллиона дизлайков.