Тимати удалил клип на песню «Москва», собравший более миллиона дизлайков

Рэпер и музыкальный продюсер Тимати заявил, что видеоклип на песню «Москва» будет удален. Такую новость он опубликовал в соцсети Instagram.

Исполнитель признался, что не хотел разозлить видео такое количество пользователей. Он рассказал, что такой реакции можно было ожидать, ведь зачастую резонансное мнение воспринимается негативно.

Со слов Тимати, злить и цеплять людей – не в его интересах, из-за чего было принято решение удалит клип. Он также подчеркнул, что любит Москву и не хотел никого обидеть.

Более миллиона пользователей отметили клип рэперов Тимати и Гуфа «дизлайком». За все время его посмотрели более 5 млн человек.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что жители Риги недовольны надписями в магазине Тимати.