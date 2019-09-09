Жители Риги недовольны русскими надписями в магазине Тимати

Посетительница магазина одежды от Black Star, недавно открывшегося рижском торговом центре, возмутилась ценниками на русском языке.

Линда Румка, живущая в столице Латвии, пришла в новый магазин Тимати в торговом центре Alfa и заметила, что ценники на товарах имеют две надписи: на русском и латышском языках. Это взволновало девушку до глубины души, она сделала пост в Facebook, где поделилась своим возмущением и призвала бойкотировать торговый центр. Как сообщает Sputnik, к ней присоединились и другие латыши, недовольные этим явлением.

Министерство внутренних дел Латвии и руководство торгового центра даже попросили закрыть магазин. В корнере представлена одежда линейки Black Star, а также «Армии России«.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что клип Тимати и Гуфа на трек «Москва» набрал миллион дизлайков.