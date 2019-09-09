Клип Тимати и Гуфа на трек «Москва» набрал миллион дизлайков

Клип Тимати и Гуфа на трек &#171;Москва&#187; набрал миллион дизлайков
Клип Тимати и Гуфа бьет антирекорды. Скриншот: YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на трек «Москва» установил антирекорд по количеству дизлайков. За два дня видео негативно оценили более 1 млн человек.

Ролик был выложен 7 сентября на официальном YouTube-канале Тимати. К вечеру 9-го клип посмотрели 3 млн 334 тыс. человек. Из них понравилась «Москва» только 67 тыс. зрителей.

Знатоки YouTube отмечают, что это худший результат в российском музыкальном сегменте. Прежний антирекорд принадлежал клипу рэпера Face на песню «Я роняю запад». За год ролик получил 675 тыс. негативных оценок. При этом посмотрели его около 17 млн человек.

«Отвечу: мне не стыдно, мне не заплатили и я не спасаю бизнес. Я придерживаюсь своей позиции и не «переобуваюсь» на потребу толпы», — написал Тимати в комментариях instagram в свою защиту.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Тимати и «Армия России» выпустили совместную коллекцию одежды.

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