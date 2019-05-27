Тимати и «Армия России» выпустили совместную коллекцию одежды

Вещи будут продаваться в сетях магазинов «Армия России» и Black Star Wear.

Презентация коллекции состоялась 27 мая. На ней присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, который не остался без обновки – Тимати подарил ему куртку от своего бренда. Рэп-исполнитель отметил, что ни у кого больше такой не будет – это эксклюзив.

Тимати перед началом показала рассказал, что получилась потрясающая коллекция, над которой трудились более полугода. Он поблагодарил Минобороны за сотрудничество и оперативный отклик – Тимати заявил, что познакомился с командой, которая помогала Black Star в реализации идей.

По мнению создателей, философий «Черной звезды» следующая – одежду носит лидер, патриот, который чувствует уверенность в каждом шаге.

«Впечатление, что это армия США, а не РФ»,

— поделился своим впечатлением пользователь «Вконтакте».

«Тимати теперь будет продвигать армию среди молодых?»,

— удивляется второй.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на закрытой вечеринке «Зенита» спели Тимати и Полина Гагарина.