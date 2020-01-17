В Ленобласти хотят запретить курить на остановках

В Ленобласти предложили расширить число мест, где запрещено курить.

Автором инициативы выступил депутат Олег Зеваков. Он предложил сделать Ленобласть особой зоной с дополнительными ограничениями для курильщиков.

В частности, предлагается запретить курить на остановках общественного транспорта, а также на расстоянии менее 5 метров от них. Также планируется запретить дымить у объектов бытовых услуг, торговли, общественного питания, государственных органов и органов местного самоуправления, в парках и скверах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «курилки» появятся в аэропорту Северной столицы после Нового года. Помещения для курящих точно оборудуют на территории Пулково, однако их количество будет определено позже, когда станет ясно как вписать курительные комнаты в интерьеры аэропорта.