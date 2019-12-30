В Пулково могут появиться четыре курилки

В петербургском аэропорту Пулково планируют оборудовать курительные комнаты. Окончательное количество еще не утверждено, но предположительно их будет четыре.

«Курилки» появятся в аэропорту Северной столицы после Нового года. Помещения для курящих точно оборудуют на территории Пулково, однако их количество будет определено позже, когда станет ясно как вписать курительные комнаты в интерьеры аэропорта.

Точно известно только, что одна или две курилки расположатся в стерильных зонах для внутренних и международных рейсов. Кроме того, помещения для зависимых от вредной привычки будут непрозрачными, бесплатными и вентилируемыми.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 28 декабря президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возвращении курительных зон в отечественные аэропорты.